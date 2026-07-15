Отпускники предпочитают комфорт

Также часто отправляются в солнечную Абхазию, изучают маршруты по Махачкале. Безусловно, не отстает и Карелия: люди выбирают озера как альтернативу морю. Сюда же относится и Байкал. Алтайское направление востребовано уже не первый год, многие хотят оценить природные красоты нашей страны.
Туристические маршруты по Золотому кольцу набирают популярность: история, как оказалось, тоже привлекает туристов приезжать со всех уголков России. Еще многие летают в Калининград, потому что там и море есть, и экскурсии можно посетить, и устроить гастротуризм.
Кстати, среди видов туризма растет спрос еще и на событийный, когда люди едут в конкретное место ради фестиваля, матча, праздника или других мероприятий.
Конечно, некоторые до сих пор выбирают зарубежные направления для отдыха. Среди популярных пляжных курортов можно выделить Турцию, Египет, Вьетнам, Таиланд и Хайнань в Китае.
В целом хочется отметить, что внутренний туризм в России развивается все активнее с каждым годом. Сейчас очень много задержек самолетов и других проблем с вылетами на международных рейсах. Люди просто не готовы сидеть в аэропортах с детьми долгое время, поэтому многие переориентируются на наши направления. Конечно, на повышенный спрос влияет и развитие инфраструктуры: условия для туристов по всей России продолжают улучшаться, чтобы сделать отпуск комфортным и запоминающимся.