Отпускники предпочитают комфорт

В целом хочется отметить, что внутренний туризм в России развивается все активнее с каждым годом. Сейчас очень много задержек самолетов и других проблем с вылетами на международных рейсах. Люди просто не готовы сидеть в аэропортах с детьми долгое время, поэтому многие переориентируются на наши направления. Конечно, на повышенный спрос влияет и развитие инфраструктуры: условия для туристов по всей России продолжают улучшаться, чтобы сделать отпуск комфортным и запоминающимся.