Daily Mail: Британец годами позволял насиловать свою девушку под наркотиками

В Великобритании 47-летний мужчина сознался, что в период с 2014 по 2026 годы он накачивал свою девушку наркотиками, позволял незнакомцам насиловать ее и снимал процесс на видеокамеру. Об этом сообщила местная газета Daily Mail.
На одной из видеозаписей женщина была привязана за руки и за ноги к кровати. По данным журналистов, часть изнасилований происходила, когда жертва спала. Во время сексуальных актов мужчина использовал различные предметы и оставлял надписи на теле партнерши.
Судья Дэвид Херберт заявил, что мужчине стоит ожидать серьезного наказания вплоть до пожизненного заключения.
— Это была продолжительная кампания насилия, и жертва проявляла огромное мужество на протяжении всего процесса, — подчеркнул окружной королевский прокурор Эндрю Хопкинсон.
Во время заседания суда мужчина плакал. Суд вынесет ему приговор в сентябре, передает газета.
4 июня СМИ сообщили, что в Нидерландах восемь мужчин подозреваются в изнасилованиях и участии в чатах, куда они отправляли видео с пострадавшими женщинами. В роликах мужчины накачивают наркотиками партнерш, насилуют их и публикуют кадры процесса. В закрытых чатах они обсуждали вещества, которые лучше использовать, и другие детали процесса.