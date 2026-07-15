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Daily Mail: Британец годами позволял насиловать свою девушку под наркотиками

В Великобритании 47-летний мужчина сознался, что в период с 2014 по 2026 годы он накачивал свою девушку наркотиками, позволял незнакомцам насиловать ее и снимал процесс на видеокамеру. Об этом сообщила местная газета Daily Mail.

В Великобритании 47-летний мужчина сознался, что в период с 2014 по 2026 годы он накачивал свою девушку наркотиками, позволял незнакомцам насиловать ее и снимал процесс на видеокамеру. Об этом сообщила местная газета Daily Mail.

На одной из видеозаписей женщина была привязана за руки и за ноги к кровати. По данным журналистов, часть изнасилований происходила, когда жертва спала. Во время сексуальных актов мужчина использовал различные предметы и оставлял надписи на теле партнерши.

Судья Дэвид Херберт заявил, что мужчине стоит ожидать серьезного наказания вплоть до пожизненного заключения.

— Это была продолжительная кампания насилия, и жертва проявляла огромное мужество на протяжении всего процесса, — подчеркнул окружной королевский прокурор Эндрю Хопкинсон.

Во время заседания суда мужчина плакал. Суд вынесет ему приговор в сентябре, передает газета.

4 июня СМИ сообщили, что в Нидерландах восемь мужчин подозреваются в изнасилованиях и участии в чатах, куда они отправляли видео с пострадавшими женщинами. В роликах мужчины накачивают наркотиками партнерш, насилуют их и публикуют кадры процесса. В закрытых чатах они обсуждали вещества, которые лучше использовать, и другие детали процесса.

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