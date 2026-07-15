Daily Mail: Британец годами позволял насиловать свою девушку под наркотиками

4 июня СМИ сообщили, что в Нидерландах восемь мужчин подозреваются в изнасилованиях и участии в чатах, куда они отправляли видео с пострадавшими женщинами. В роликах мужчины накачивают наркотиками партнерш, насилуют их и публикуют кадры процесса. В закрытых чатах они обсуждали вещества, которые лучше использовать, и другие детали процесса.