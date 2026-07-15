«Найти подход к тем, кто не хочет слушать»: как ветеран СВО помогает молодежи в Луганске

15 июля ветеран СВО, руководитель центра «Пульсар» луганского отделения благотворительного фонда «Страна для детей» Константин Панченко провел кинопоказ для подростков.
Как и большинство местных парней, за несколько дней до начала специальной военной операции Константин попал под мобилизацию, организованную властями Луганской Народной Республики.
— Я служил в составе минометной батареи на харьковском направлении, — вспоминает он. — В начале спецоперации наше подразделение принимало участие в освобождении поселка Трехизбенка.
В начале 2023 года Константин демобилизовался и стал думать, чем заняться дальше. Выбор пал на работу с молодежью.
— Нужно понимать, что с молодежью трудно работать, потому что их с ложно в чем-то убедить. В этом возрасте всегда стремишься испытывать устои на прочность. Именно этот вызов — найти подход к тем, кто не хочет слушать, и стал для меня главным стимулом остаться в этой сфере, — говорит Константин.
Панченко не скрывает, что работа, которую он выбрал, сложна, однако опыт, приобретенный в молодежных организациях, помогает ему в деле.
— Так, в рамках работы в благотворительном фонде мы стали проводить профориентацию через ролевые игры и организацию досуговых мероприятий, — говорит он. — Например, ребята пробовали себя в роли пилотов. Мы возили их в Москву на производственные площадки, где собирают двигатели и многое другое оборудование. Это такая комплексная программа: детям показывают все стороны профессии. А в это время за ними наблюдают психологи — смотрят, как они реагируют, что им интересно, на что обращают внимание.
Панченко отмечает, что в республике сохраняется достаточно сложная обстановка с досугом, поэтому в домах молодежи (их на территории ЛНР всего три. — «ВМ») стали проводиться семейные кинопоказы.
— Сейчас выбор на самом деле небольшой. Мы часто проводим кинопоказы — самые разные, но в основном семейные, чтобы родители с детьми могли прийти и провести время вместе. Главное, что это бесплатно и доступно для тех, кто не всегда может позволить себе поход в кинотеатр, — добавляет Константин Панченко.
КСТАТИ.
Открытый в 2024 году «Пульсар» стал первым в Луганской Народной Республике центром для подростков, молодых ребят и их родителей. Совместно с фондом «Страна для детей» они оказывают помощь детям и семьям с детьми из обстреливаемых районов, детским организациям и учреждениям.