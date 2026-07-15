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«Найти подход к тем, кто не хочет слушать»: как ветеран СВО помогает молодежи в Луганске

15 июля ветеран СВО, руководитель центра «Пульсар» луганского отделения благотворительного фонда «Страна для детей» Константин Панченко провел кинопоказ для подростков.

15 июля ветеран СВО, руководитель центра «Пульсар» луганского отделения благотворительного фонда «Страна для детей» Константин Панченко провел кинопоказ для подростков.

Как и большинство местных парней, за несколько дней до начала специальной военной операции Константин попал под мобилизацию, организованную властями Луганской Народной Республики.

— Я служил в составе минометной батареи на харьковском направлении, — вспоминает он. — В начале спецоперации наше подразделение принимало участие в освобождении поселка Трехизбенка.

В начале 2023 года Константин демобилизовался и стал думать, чем заняться дальше. Выбор пал на работу с молодежью.

— Нужно понимать, что с молодежью трудно работать, потому что их с ложно в чем-то убедить. В этом возрасте всегда стремишься испытывать устои на прочность. Именно этот вызов — найти подход к тем, кто не хочет слушать, и стал для меня главным стимулом остаться в этой сфере, — говорит Константин.

Панченко не скрывает, что работа, которую он выбрал, сложна, однако опыт, приобретенный в молодежных организациях, помогает ему в деле.

— Так, в рамках работы в благотворительном фонде мы стали проводить профориентацию через ролевые игры и организацию досуговых мероприятий, — говорит он. — Например, ребята пробовали себя в роли пилотов. Мы возили их в Москву на производственные площадки, где собирают двигатели и многое другое оборудование. Это такая комплексная программа: детям показывают все стороны профессии. А в это время за ними наблюдают психологи — смотрят, как они реагируют, что им интересно, на что обращают внимание.

Панченко отмечает, что в республике сохраняется достаточно сложная обстановка с досугом, поэтому в домах молодежи (их на территории ЛНР всего три. — «ВМ») стали проводиться семейные кинопоказы.

— Сейчас выбор на самом деле небольшой. Мы часто проводим кинопоказы — самые разные, но в основном семейные, чтобы родители с детьми могли прийти и провести время вместе. Главное, что это бесплатно и доступно для тех, кто не всегда может позволить себе поход в кинотеатр, — добавляет Константин Панченко.

КСТАТИ.

Открытый в 2024 году «Пульсар» стал первым в Луганской Народной Республике центром для подростков, молодых ребят и их родителей. Совместно с фондом «Страна для детей» они оказывают помощь детям и семьям с детьми из обстреливаемых районов, детским организациям и учреждениям.

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