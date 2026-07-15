«Найти подход к тем, кто не хочет слушать»: как ветеран СВО помогает молодежи в Луганске

— Так, в рамках работы в благотворительном фонде мы стали проводить профориентацию через ролевые игры и организацию досуговых мероприятий, — говорит он. — Например, ребята пробовали себя в роли пилотов. Мы возили их в Москву на производственные площадки, где собирают двигатели и многое другое оборудование. Это такая комплексная программа: детям показывают все стороны профессии. А в это время за ними наблюдают психологи — смотрят, как они реагируют, что им интересно, на что обращают внимание.