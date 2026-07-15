Киркоров продал дочери особняк в США за символическую сумму: все ради гражданства

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров продал своей несовершеннолетней дочери Алле-Виктории особняк в США. Как сообщает Telegram-канал Mash, стоимость сделки составила символическую сумму — всего 100 долларов.
Согласно источнику, речь идет о двухэтажном коттедже площадью в 734 квадратных метра в Майами, расположенном на улице La Gorce Drive. К особняку также прилагается большой земельный участок. Кадастровая стоимость элитной жилплощади при этом составляет более четырех миллионов долларов.
Продажа особняка дочери за сумму в десятки тысяч раз меньше, чем фактическая стоимость жилья, нужна была артисту для гарантированного получения ей права на гражданство США.
Ранее KP.RU сообщал, что сейчас Киркоров обустраивает свой пентхаус в Филипповском переулке в Москве. Певец может установить в нем «умную» дверь, которая открывается по отпечатку пальца.