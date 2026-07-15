Киркоров продал дочери особняк в США за символическую сумму: все ради гражданства

Согласно источнику, речь идет о двухэтажном коттедже площадью в 734 квадратных метра в Майами, расположенном на улице La Gorce Drive. К особняку также прилагается большой земельный участок. Кадастровая стоимость элитной жилплощади при этом составляет более четырех миллионов долларов.