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Киркоров продал дочери особняк в США за символическую сумму: все ради гражданства

Филипп Киркоров продал своей дочери особняк в Майами за 100 долларов.

Источник: Комсомольская правда

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров продал своей несовершеннолетней дочери Алле-Виктории особняк в США. Как сообщает Telegram-канал Mash, стоимость сделки составила символическую сумму — всего 100 долларов.

Согласно источнику, речь идет о двухэтажном коттедже площадью в 734 квадратных метра в Майами, расположенном на улице La Gorce Drive. К особняку также прилагается большой земельный участок. Кадастровая стоимость элитной жилплощади при этом составляет более четырех миллионов долларов.

Продажа особняка дочери за сумму в десятки тысяч раз меньше, чем фактическая стоимость жилья, нужна была артисту для гарантированного получения ей права на гражданство США.

Ранее KP.RU сообщал, что сейчас Киркоров обустраивает свой пентхаус в Филипповском переулке в Москве. Певец может установить в нем «умную» дверь, которая открывается по отпечатку пальца.

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