По делу о хищениях на водоводе из Ростова в Донецк предъявлено обвинение

Обвиняемые свою причастность к преступлению категорически отвергают. В защиту Вилена Даллари его адвокаты еще в конце июня обратились с жалобой в Главную военную прокуратуру, оспорив правовую квалификацию вменяемых действий. Сторона защиты не отрицает, что Даллари вносил недостоверные сведения в паспорта изделий и визировал документы вместо непосредственного руководителя, однако настаивает на отсутствии корыстного умысла — обязательного элемента состава хищения. По словам адвокатов, подзащитный действовал под давлением Куранова, грозившего увольнением или лишением заработной платы. Кроме того, защита указывает на объективную невозможность проведения испытаний из-за отсутствия необходимого оборудования: Куранов лично заверил подчиненного, что контроль качества уже был осуществлён на предприятии-изготовителе в Китае.