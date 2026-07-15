Михаил Федоров заявил, что не успел внести «здравый смысл» в Минобороны Украины

Михаил Федоров в среду, 15 июля, объявил о том, что покидает пост главы Министерства обороны Украины. Он подвел итоги своей работы в ведомстве, перечислив как реализованные проекты, так и задачи, которые не удалось выполнить. Федоров также отметил, что планирует и в дальнейшем заниматься развитием военных инноваций, но уже вне рамок министерства.
— Что не удалось: Завершить организационную трансформацию Министерства обороны в соответствии со стандартами НАТО и здравым смыслом. Новая структура была запущена, многие были уволены, было начато много процессов. Но необходимо было еще решительнее увольнять людей, которые тормозили изменения, — передает слова экс-министра РБК.
Народный депутат Украины Ярослав Железняк заявил о том, что Михаила Федорова на этом посту сменит нынешний глава Министерства внутренних дел Украины Игорь Клименко.
Верховная рада в январе со второй попытки утвердила Михаила Федорова на пост министра обороны. До этого он занимал должность министра цифровой трансформации. На своем посту Федоров проработал более шести лет, став одним из «долгожителей» в нынешнем составе правительства.
Верховная рада 14 июля отправила в отставку премьер-министра Юлию Свириденко, вместе с ней ушло все правительство. Нового премьера депутаты планируют избрать 16 июля.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Свириденко предложили возглавить «новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером», но не уточнил детали. Сообщалось, что Свириденко предложили стать послом Украины в США, но она отказалась.