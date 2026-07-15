Жена казанского стрелка Ильназа Галявиева рассказала, как влюбилась в убийцу

По ее словам, впервые она увидела Галявиева несколько лет назад в новостях, тогда еще 14-летняя школьница решила написать ему письмо, после чего между ними завязалось общение. Позже Диана приехала к Галявиеву на свидание в колонию, и тогда они приняли решение узаконить свои отношения. При этом девушка не стала расспрашивать возлюбленного о преступлении.