Жена казанского стрелка Ильназа Галявиева рассказала, как влюбилась в убийцу

Новоиспеченная жена осужденного за нападение на гимназию в Казани Ильназа Галявиева — 18-летняя Диана К. — рассказала журналистам, как познакомилась с мужчиной и почему решилась выйти за него замуж.
По ее словам, впервые она увидела Галявиева несколько лет назад в новостях, тогда еще 14-летняя школьница решила написать ему письмо, после чего между ними завязалось общение. Позже Диана приехала к Галявиеву на свидание в колонию, и тогда они приняли решение узаконить свои отношения. При этом девушка не стала расспрашивать возлюбленного о преступлении.
— Я понимала, что ему тяжело, и не хотелось затрагивать этот момент. А вот когда была на длительном свидании, спросила. Он мне ответил, что у него было такое психологическое состояние, — рассказала она.
Диана добавила, что в их отношениях нет выгоды или корысти. По ее словам, она влюбилась в молодого человека «с первого взгляда».
— Он, как я говорила, мне показался красивым. Общество наверняка воспримет это как какую-то дикость. Человек ведь совершил такое преступление. Но, тем не менее, я слушаю свое сердце, — цитирует девушку «МК».
По информации издания, регистрация брака прошла в конце мая на территории исправительной колонии «Черный дельфин» в Оренбургской области. Поскольку Галявиев отбывает пожизненное наказание, к нему применяются строгие ограничения. Согласно установленным правилам, супруги смогут встречаться в исправительном учреждении только один раз в год.
Ильназ Галявиев 11 мая 2021 года пришел в казанскую гимназию № 175 и открыл огонь из ружья. В результате погибли семеро учеников и две учительницы.