Глава Пермского округа Ольга Адрианова рассказала об устранении последствий затоплений под Пермью после сильного ливня 15 июля.
Речь идёт об обильных дождях, которые начались в Перми и Пермском округе днём 15 июля и продолжились до ночи.
Жители посёлков под Пермью делятся в Сети кадрами, на которых запечатлены последствия мощных осадков. На видеозаписях, опубликованных очевидцами в телеграм-канале «ЧП Пермь», — залитая водой дорога на улице Уральской в Кукуштане и затопленные дома в посёлках Мулянке и Ферме.
«Обильные осадки привели к резкому подъёму уровня воды. К сожалению, стихия не обошла стороной и нашу территорию. Зафиксированы подтопления приусадебных участков, а также жилых домов в поселках Ферма, Мулянка и деревне Кондратово, в Кукуштане на улице Островского стихия разрушила дорогу», — написала Ольга Адрианова на своей официальной странице в соцсети.
По словам главы округа, всем жителям, чьи дома оказались в зоне подтопления, предложили эвакуацию в пункты временного размещения. Экстренные службы сейчас занимаются откачкой воды. Разрушенные автомобильные дороги планируется восстановить после того, как вода будет отведена.
«Если вы видите, что вода прибывает, или вам требуется срочная помощь, немедленно звоните в ЕДДС по телефонам: 296−44−72 или 112. Диспетчеры оперативно скоординируют действия спасателей. Все службы работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на любые изменения обстановки. Берегите себя и своих близких», — обратилась к жителям Ольга Адрианова.
Она добавила, что держит ситуацию на личном контроле.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в селе Богородске Октябрьского округа в Пермском крае после мощного подтопления домов отключили электричество. Жителей затопленных домов эвакуировали. На месте работают оперативные службы. Глава округа призывает людей сохранять спокойствие.