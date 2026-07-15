Ольга Адрианова рассказала об устранении последствий затоплений под Пермью

«Если вы видите, что вода прибывает, или вам требуется срочная помощь, немедленно звоните в ЕДДС по телефонам: 296−44−72 или 112. Диспетчеры оперативно скоординируют действия спасателей. Все службы работают в круглосуточном режиме и готовы реагировать на любые изменения обстановки. Берегите себя и своих близких», — обратилась к жителям Ольга Адрианова.