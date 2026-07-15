Сексолог развеял один из главных мифов про зумеров

Ранее KP.RU сообщил, что зумеры являются самым интересным поколением для исследователей. Доступность сексуального контента и общее благополучие способствуют тому, что молодые люди поколения Z откладывают свой первый опыт на более поздний возраст. При этом снижение интереса к сексу не означает, что любовь и отношения перестали быть важными.