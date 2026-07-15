Сексолог развеял один из главных мифов про зумеров

Около 20% молодых людей почти асексуальны, однако разговоры о слабом половом влечении зумеров сильно преувеличены. Об этом «МК» рассказал сексолог Алексей Лысенко.
«Так было всегда: во все времена часть рождалась со слабым типом половой конституции. Поколение зумеров в этом смысле вряд ли чем-то отличается от предыдущих. А связан тип половой конституции с генетической лотереей», — отметил специалист.
По его словам, асексуальность большинству зумеров не грозит. А возможностей реализовать свою сексуальность стало намного больше.
Ранее KP.RU сообщил, что зумеры являются самым интересным поколением для исследователей. Доступность сексуального контента и общее благополучие способствуют тому, что молодые люди поколения Z откладывают свой первый опыт на более поздний возраст. При этом снижение интереса к сексу не означает, что любовь и отношения перестали быть важными.