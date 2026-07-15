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Сексолог развеял один из главных мифов про зумеров

Сексолог Лысенко: слухи об асексуальности зумеров сильно преувеличены.

Источник: Комсомольская правда

Около 20% молодых людей почти асексуальны, однако разговоры о слабом половом влечении зумеров сильно преувеличены. Об этом «МК» рассказал сексолог Алексей Лысенко.

«Так было всегда: во все времена часть рождалась со слабым типом половой конституции. Поколение зумеров в этом смысле вряд ли чем-то отличается от предыдущих. А связан тип половой конституции с генетической лотереей», — отметил специалист.

По его словам, асексуальность большинству зумеров не грозит. А возможностей реализовать свою сексуальность стало намного больше.

Ранее KP.RU сообщил, что зумеры являются самым интересным поколением для исследователей. Доступность сексуального контента и общее благополучие способствуют тому, что молодые люди поколения Z откладывают свой первый опыт на более поздний возраст. При этом снижение интереса к сексу не означает, что любовь и отношения перестали быть важными.