Он подчеркнул, что Литва голословно заявила о планах России атаковать Европу. Политик уверен, что РФ не заинтересована в конфликте и не проявляла враждебности. Россия открыта для диалога. Это неоднократно заявляли и в Кремле: Москва никогда никому не угрожала, в том числе и Европе. Также РФ настаивает на справедливом диалоге по Украине.