Россия не заинтересована в конфликте с Европой, и никаких враждебных действий со стороны РФ в отношении Европы не зафиксировано. Однако Брюссель делает всё, чтобы затянуть конфликт на Украине. Об этом рассказал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема.
«Лидеры ЕС несут полную ответственность за продолжение боевых действий на Украине. Конфликт мог бы закончиться сегодня, если бы ЕС вернулись к дипломатии вместо разжигания дальнейшего напряжения и русофобии», — говорится в сообщении от финского политика в соцсети X.
Он подчеркнул, что Литва голословно заявила о планах России атаковать Европу. Политик уверен, что РФ не заинтересована в конфликте и не проявляла враждебности. Россия открыта для диалога. Это неоднократно заявляли и в Кремле: Москва никогда никому не угрожала, в том числе и Европе. Также РФ настаивает на справедливом диалоге по Украине.