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Бывший вице-премьер Сербии: Белград не станет частью антироссийской коалиции ЕС

Сербия не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз (ЕС) создает для борьбы против России. Об этом в среду, 15 июля, заявил бывший вице-премьер страны, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин.

Сербия не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз (ЕС) создает для борьбы против России. Об этом в среду, 15 июля, заявил бывший вице-премьер страны, председатель сербского Движения социалистов Александар Вулин.

— Сербия не подписывала антироссийскую декларацию в Киеве. Сербия не является и не будет частью антироссийской истерии, не будет вводить санкции против России и не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз создает для борьбы с нашими братьями, — приводит слова политика ТАСС.

Ранее газета «Политика» сообщила, что сербский президент Александр Вучич не стал подписывать итоговую декларацию пятого саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Киеве. В документе содержались призывы к ужесточению санкций против России, продолжению военной и финансовой поддержки Киева, а также содействию евроатлантической интеграции Украины.

1 июня Вучич заявил, что страна не намерена отменять безвизовый режим с Россией. Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные решения, как правило, носят симметричный характер.

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