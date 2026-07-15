— Сербия не подписывала антироссийскую декларацию в Киеве. Сербия не является и не будет частью антироссийской истерии, не будет вводить санкции против России и не станет частью военной коалиции, которую Европейский союз создает для борьбы с нашими братьями, — приводит слова политика ТАСС.
Ранее газета «Политика» сообщила, что сербский президент Александр Вучич не стал подписывать итоговую декларацию пятого саммита «Украина — Юго-Восточная Европа», который прошел в Киеве. В документе содержались призывы к ужесточению санкций против России, продолжению военной и финансовой поддержки Киева, а также содействию евроатлантической интеграции Украины.
1 июня Вучич заявил, что страна не намерена отменять безвизовый режим с Россией. Незадолго до этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что подобные решения, как правило, носят симметричный характер.