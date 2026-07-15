Лерчек завершила последний курс химиотерапии

Напомним, что в начале марта у блогера диагностировали рак желудка IV стадии с метастазами, после чего суд приостановил ее уголовное дело и смягчил меру пресечения для прохождения лечения. Чекалину обвиняют в незаконном выводе за рубеж более 250 млн рублей по подложным документам, и теперь прокуратура просит возобновить процесс, ссылаясь на заключение врачей о том, что ее состояние позволяет участвовать в заседаниях.