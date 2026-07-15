Огромный таракан забрался в декольте американской журналистке в прямом эфире

21 февраля 2025 года тарантул пробрался в кабину пилотов самолета Airbus A320 испанской авиакомпании Iberia и прямо во время рейса Дюссельдорф — Мадрид укусил командира воздушного судна, который страдал от аллергии на пауков. Когда борт прибыл в пункт назначения, его продезинфицировали. Это привело к трехчасовой задержке следующего рейса. Из-за того что пассажиры узнали причину задержки, многие во время полета постоянно проверяли свои места и проход, опасаясь, что на борту могли остаться и другие пауки. Позднее пострадавший пилот прошел курс лечения препаратом «Урбазон».