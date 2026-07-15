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Огромный таракан забрался в декольте американской журналистке в прямом эфире

Во время прямого эфира американского телеканала KTLA огромный таракан забрался в декольте корреспондента. Несмотря на происшествие, женщина сдержала реакцию и сумела закончить речь.

Во время прямого эфира американского телеканала KTLA огромный таракан забрался в декольте корреспондента. Несмотря на происшествие, женщина сдержала реакцию и сумела закончить речь.

Лишь после того, как репортаж был окончен, журналистка начала судорожно искать насекомое в одежде и пытаться его стряхнуть.

15 апреля появилась информация о том, что паук заполз в ухо украинке, пока она спала, добрался до ее барабанной перепонки и провел там неделю. На протяжении семи дней жительницу Ивано-Франковска мучили головная боль и копошение в ухе, после чего врачи достали насекомое.

21 февраля 2025 года тарантул пробрался в кабину пилотов самолета Airbus A320 испанской авиакомпании Iberia и прямо во время рейса Дюссельдорф — Мадрид укусил командира воздушного судна, который страдал от аллергии на пауков. Когда борт прибыл в пункт назначения, его продезинфицировали. Это привело к трехчасовой задержке следующего рейса. Из-за того что пассажиры узнали причину задержки, многие во время полета постоянно проверяли свои места и проход, опасаясь, что на борту могли остаться и другие пауки. Позднее пострадавший пилот прошел курс лечения препаратом «Урбазон».