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Власти Калмыкии увеличили лимит отпуска бензина на АЗС

На автозаправочных станциях в Калмыкии в один бензобак стали заливать на 10 литров больше.

Источник: Аргументы и факты

Лимит отпуска топлива на автозаправочных станциях (АЗС) Калмыкии увеличен до 30 литров, сообщил глава республики Бату Хасиков.

«Лимит увеличен на 10 литров и сейчас составляет 30 литров в один бак», — написал он в мессенджере Max.

Хасиков отметил, что ограничения на объем отпуска бензина на сетевых АЗС продолжают действовать, чтобы не допустить ажиотажа. Глава региона сообщил, что особое внимание уделяется снабжению топливом машин скорой помощи, МЧС, экстренных служб, организаций жизнеобеспечения и правопорядка и общественного транспорта.

Ранее губернатор во Владимирской области Александр Авдеев сообщил, что власти нарастили объем поставок бензина и сегодня время ожидания автомобиля в очереди составляет от 20 до 40 минут.

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