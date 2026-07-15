Главные новости к вечеру 15 июля 2026

В России отреагировали на приезд Вучича в Киев
Президент Сербии Александр Вучич, который сейчас находится с визитом в Киеве, не выступает в роли переговорщика между Москвой и Киевом. Российская сторона не передавала через него никаких сообщений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Трамп: Россия и Украина скоро заключат сделку
Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может закончиться до того, как истечет срок его полномочий. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News, которое записали 14 июля.
В МИД высказались о войсках коалиции желающих на Украине
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска «коалиции желающих» на Украине будут рассматриваться как законная военная цель. Так Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что планы по развертыванию сил коалиции, которые могут быть размещены вдали от линии фронта, готовы и что в ближайшее время с участием таких сил планируется проведение учений в приграничных с Украиной районах.
Минобороны сообщило об ударах по украинским портам
Армия России нанесла групповой удар по порту Одессы, в результате которого были уничтожены два цеха, занимавшиеся выпуском и сборкой украинских беспилотников. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, поражены портовая инфраструктура и суда в портах Одесской и Николаевской областей.
ЕС заключил с Украиной соглашение о производстве беспилотников
Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в ходе визита в Киев заявила, что Украина и Европейский союз подписали соглашение о совместном наращивании производства БПЛА. Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС может предложить Украине такие преимущества, как «огромные технологические и промышленные мощности», «безопасные производственные площадки» и места хранения БПЛА.