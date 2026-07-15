Главные новости к вечеру 15 июля 2026

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска «коалиции желающих» на Украине будут рассматриваться как законная военная цель. Так Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что планы по развертыванию сил коалиции, которые могут быть размещены вдали от линии фронта, готовы и что в ближайшее время с участием таких сил планируется проведение учений в приграничных с Украиной районах.