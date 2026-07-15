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Главные новости к вечеру 15 июля 2026

Дайджест главных новостей к вечеру 15 июля 2026. Что произошло в России и мире — ключевые события дня. Последние новости общества, экономики, политики.

В России отреагировали на приезд Вучича в Киев

Источник: AP 2024

Президент Сербии Александр Вучич, который сейчас находится с визитом в Киеве, не выступает в роли переговорщика между Москвой и Киевом. Российская сторона не передавала через него никаких сообщений. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Трамп: Россия и Украина скоро заключат сделку

Источник: AP 2024

Президент США Дональд Трамп заявил, что конфликт на Украине может закончиться до того, как истечет срок его полномочий. Такое мнение он высказал в интервью телеканалу Fox News, которое записали 14 июля.

В МИД высказались о войсках коалиции желающих на Украине

Источник: AP 2024

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что войска «коалиции желающих» на Украине будут рассматриваться как законная военная цель. Так Захарова прокомментировала слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что планы по развертыванию сил коалиции, которые могут быть размещены вдали от линии фронта, готовы и что в ближайшее время с участием таких сил планируется проведение учений в приграничных с Украиной районах.

Минобороны сообщило об ударах по украинским портам

Источник: AP 2024

Армия России нанесла групповой удар по порту Одессы, в результате которого были уничтожены два цеха, занимавшиеся выпуском и сборкой украинских беспилотников. Об этом в среду сообщили в Министерстве обороны РФ. Кроме того, поражены портовая инфраструктура и суда в портах Одесской и Николаевской областей.

ЕС заключил с Украиной соглашение о производстве беспилотников

Источник: AP 2024

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в среду в ходе визита в Киев заявила, что Украина и Европейский союз подписали соглашение о совместном наращивании производства БПЛА. Фон дер Ляйен сообщила, что ЕС может предложить Украине такие преимущества, как «огромные технологические и промышленные мощности», «безопасные производственные площадки» и места хранения БПЛА.

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