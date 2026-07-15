Отоларинголог перечислил истинные причины храпа

Храп — это всего лишь звук, возникающий при прохождении воздуха через суженные дыхательные пути и заставляющие вибрировать мягкие ткани глотки. Об этом aif.ru рассказал врач-оториноларинголог Антон Ризаев.
По его словам, частой причиной храпа является избыточный вес, когда жировые отложения появляются в том числе и на стенках глотки. Это в свою очередь мешает воздуху проходить свободно.
«Есть и другие факторы: искривлённая носовая перегородка, удлинённый нёбный язычок, увеличенные аденоиды или миндалины, полипы. Иногда виноваты врождённые особенности строения дыхательных путей, иногда — последствия травм», — сказала врач.
RT сообщил, что некоторые острые лор-инфекции способны негативно сказываться на здоровье сердца, так как могут вызывать аутоиммунные реакции. Наибольший риск представляет острый тонзиллит. При отсутствии лечения эта инфекция может приводить к развитию тяжёлых осложнений, таких как миокардит, эндокардит и ревмокардит.