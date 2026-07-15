Отоларинголог перечислил истинные причины храпа

RT сообщил, что некоторые острые лор-инфекции способны негативно сказываться на здоровье сердца, так как могут вызывать аутоиммунные реакции. Наибольший риск представляет острый тонзиллит. При отсутствии лечения эта инфекция может приводить к развитию тяжёлых осложнений, таких как миокардит, эндокардит и ревмокардит.