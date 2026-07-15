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Генконсульство РФ связалось с адвокатом задержанных в Стамбуле туристов

Управлением по вопросам миграции решается вопрос о депортации россиян.

Источник: Комсомольская правда

Граждане РФ, задержанные за чтение Библии в соборе Айя-София (Святой Софии) в Стамбуле, находятся в депортационном центре. Об этом сообщил RTVI со ссылкой на генконсульство России в Стамбуле.

«В настоящее время они находятся в депортационном центре. Управлением по вопросам миграции решается вопрос об их депортации. Держим вопрос на контроле», — говорится в публикации.

В дипмиссии уточнили, что сотрудники для выяснения ситуации с россиянами оперативно связались с отделением полиции района Фатих, куда туристы были доставлены. Дипломаты в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими органами, добавили в генконсульстве.

Ранее KP.RU российское диппредставительство в Стамбуле устанавливало обстоятельства задержания россиян в соборе Святой Софии. В полиции Стамбула подтвердили факт инцидента, но отказались прояснить ситуацию.

Ранее ряд российских СМИ сообщили о задержании 13 июля в Айя-Софии Виктории и Игоря Филоновых за чтение Библии. Силы безопасности доставили их в полицейский участок.