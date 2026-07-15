Генконсульство РФ связалось с адвокатом задержанных в Стамбуле туристов

В дипмиссии уточнили, что сотрудники для выяснения ситуации с россиянами оперативно связались с отделением полиции района Фатих, куда туристы были доставлены. Дипломаты в контакте с адвокатом задержанных, присяжным переводчиком и турецкими органами, добавили в генконсульстве.