Минобороны объявило о завершении весеннего призыва в России

Ранее KP.RU рассказал подробно, в каком порядке проходил весенний призыв в ВС РФ в этом году. Также стало известно об особенностях призыва в армию в районах крайнего севера. Кроме того, аналитики издания рассказали, кто из мужчин был вправе получить отсрочку.