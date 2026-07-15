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Минобороны объявило о завершении весеннего призыва в России

Всего было направлено 141 тысяча граждан в ВС РФ.

Источник: Комсомольская правда

Период весеннего призыва завершен. Об этом рассказали в Минобороны России. Отмечается, что всего на военную службу было направлено 141 тысяча граждан.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — отмечает Минобороны РФ.

Ранее KP.RU рассказал подробно, в каком порядке проходил весенний призыв в ВС РФ в этом году. Также стало известно об особенностях призыва в армию в районах крайнего севера. Кроме того, аналитики издания рассказали, кто из мужчин был вправе получить отсрочку.