«Были времена, когда область занимала достойное место»

В ходе 73-го заседания тамбовской облдумы губернатор Евгений Первышов представил депутатам отчет о работе облправительства за 2025 год, отчитавшись последним среди избранных глав областей Черноземья в 2026 году. Его коллеги отчитались перед региональными парламентами в апреле—мае. Онлайн-трансляция заседания периодически прерывалась, а у господина Первышова поначалу не работал микрофон. Выступление глава начал с извинений за технические неполадки. Губернатор отметил, что регион для него «был незнакомым» (господин Первышов родился в Краснодаре, с 2016 по 2024 год работал там мэром.— «Ъ-Черноземье») и что «нужно было познакомиться с задачами, которые ставит население».