Аллергикам приготовиться: В Москве ожидается пыльцевой коктейль из четырёх раздражителей

Ранее доктор медицинских наук, иммунолог Наталья Татаурщикова заявила, что тополиный пух сам по себе не провоцирует аллергию, однако служит идеальным транспортом для настоящих раздражителей. Специалист пояснила, что сезонные обострения вызывает вовсе не белый налёт на улицах, а пыльца, которую он собирает и переносит. Главными виновниками недомоганий являются ранние деревья, такие как берёза, ольха и орешник, а также злаковые травы, среди которых особенно выделяется тимофеевка.