Жутко реалистичная кукла для родов вызвала бурные споры в США

В США представили куклу, способную детально воспроизводить беременность и процесс родов. Как сообщает Daily Mail, разработка вызвала неоднозначную реакцию: часть пользователей сочла ее полезным учебным пособием, тогда как другие назвали модель слишком реалистичной и пугающей.
По данным издания, устройство демонстрирует основные этапы родов. Модель имитирует схватки, рождение ребенка, а также выход плаценты вместе с плодным мешком.
Создатели разработки заявляют, что она предназначена для обучения будущих родителей и специалистов. По их замыслу, модель позволяет наглядно показать последовательность процессов, сопровождающих роды, без необходимости присутствовать при реальных родах или иметь медицинскую подготовку.
Именно высокая степень реалистичности стала причиной активного обсуждения в социальных сетях. Во время демонстрации кукла воспроизводит не только появление ребенка, но и физиологические процессы, сопровождающие роды.
Часть пользователей считает, что такая модель поможет будущим матерям лучше понять, как проходят роды, и снизить тревожность перед ними. Другие, напротив, заявили, что столь детальная имитация вызывает у них неприятные ощущения и выглядит чрезмерной. На этом фоне в сети развернулась дискуссия о том, насколько подобные учебные модели действительно необходимы.
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