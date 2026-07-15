Жутко реалистичная кукла для родов вызвала бурные споры в США

Часть пользователей считает, что такая модель поможет будущим матерям лучше понять, как проходят роды, и снизить тревожность перед ними. Другие, напротив, заявили, что столь детальная имитация вызывает у них неприятные ощущения и выглядит чрезмерной. На этом фоне в сети развернулась дискуссия о том, насколько подобные учебные модели действительно необходимы.