Новый фильм в киновселенной: что известно о ленте «Последний богатырь. Колобок»

— На площадке каждый «видел» своего Колобка. Это невероятно сложная история не только для режиссера, но и для артистов: и стар, и млад играют с кусочком синего шара, при этом выдавая драму и комедию. Наша сказка — это серьезный художественный и технологический вызов, а также большая ответственность, ведь мы продолжаем вселенную «Последнего богатыря». Я благодарен всей команде, каждому, кто «запекал» этот фильм. Замесили так замесили, — добавил Маслов.