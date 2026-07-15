Федоров сообщил об уходе с поста главы Минобороны Украины

Глава Министерства обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что покидает свой пост. Об этом говорится в заявлении украинского издания «Страна».
«Это было большой честью — служить украинскому народу на должности министра обороны», — написал Федоров в социальных сетях.
В своей публикации министр перечислил свои достижения на посту министра обороны Украины. Он также написал о том, чего не смог добиться, находясь в должности. По словам Федорова, он продолжит работать в сфере военных инноваций.
В Верховной раде уже начали обсуждать новых кандидатов на пост министра обороны. Издание отмечает, что на должность могут предложить Игоря Клименко, который сейчас является главой украинского МВД.
Напомним, что сейчас на Украине идут масштабные перестановки в правительстве страны. Ранее стало известно, что пост премьер-министра покинула Юлия Свириденко. Было известно и о разногласиях Федорова с главой киевского режима Владимиром Зеленским, что могло стать причиной отставки главы Минобороны.