Италия вводит обязательную биометрию для всех визовых заявлений

АТОР сообщила, что на сайте центра нет официальных заявлений о новых мерах. Туроператоры пояснили: Almaviva изменила правила из-за кандидатов, подающих документы не по месту жительства. Это делалось для удобства, но вызвало изменения в процессе оформления виз. Россиянам посоветовали заранее подавать документы на оформление визы, сроки могут растянуться до 60 дней.