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Италия вводит обязательную биометрию для всех визовых заявлений

Россиянам рекомендовали заранее подавать документы на оформление визы.

Источник: Комсомольская правда

Италия с 20 июля вводит обязательную биометрию для получения визы. Об этом 15 июля сообщили в пресс-службе Ассоциации туроператоров России (АТОР).

«Визовый центр Италии Almaviva с 20 июля вводит обязательную биометрию при каждом обращении для заявителей из регионов», — отмечается в Telegram-канале ведомства. Там подчеркнули, что это новшество касается только самостоятельных заявителей.

АТОР сообщила, что на сайте центра нет официальных заявлений о новых мерах. Туроператоры пояснили: Almaviva изменила правила из-за кандидатов, подающих документы не по месту жительства. Это делалось для удобства, но вызвало изменения в процессе оформления виз. Россиянам посоветовали заранее подавать документы на оформление визы, сроки могут растянуться до 60 дней.

Almaviva принимает документы в Москве, Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Самаре и Новосибирске. Ранее KP.RU сообщил, что Италия — одна из немногих стран, которая выступила против запрета на выдачу виз россиянам в ЕС.