Обманутые мошенниками пенсионеры взорвали торт в отделении казахстанского банка

Осенью 2025 года жителя Татарстана арестовали по подозрению в подрыве посылки в почтовом отделении в Санкт-Петербурге. Мужчина отправил пять посылок на свое же имя на разные адреса в республики, и одна из них взорвалась. Позже в Сети появилось фото с места происшествия.