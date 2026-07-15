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Надо бы стать избирательнее

На днях телеканал НТВ представил первый тизер амбициозного проекта «Трудно быть богом». За кадром звучит голос Виктории Исаковой — она в этом телекинопрочтении культового романа братьев Стругацких исполняет роль доны Оканы.

Съемка производит впечатление: она брутальна, это лучшее для нее определение, увиденное даже как-то подавляет — похоже, замысел удался. Но…

Ничего личного, как говорится. Вот мелькнул в кадре Федор Лавров, и я страшно обрадовалась: прекрасный актер, интересный, к счастью, становящийся все более и более популярным востребованным. Обычно он, правда, играет всяких гадов и маньяков. Но, поскольку выпрыгивает Федор все-таки не из каждого утюга, как говорится, он тут к месту и не вызывает никаких ненужных ассоциаций.

А вот точно так же мелькнувший в кадре Никита Кологривый — вызывает. Ну так много и без особого разбору снимался он в последнее время, что реакция — мгновенная, и не только у меня, поверьте, переспрашивала… Кто он здесь? Сказочный герой, Емеля, или сутенер, как было в «Жизни по вызову», или кто? Невозможно не задаваться этим вопросом.

Хороший, без сомнения, актер, Никита подмочил собственную репутацию и разными не слишком мудрыми высказываниями, и откровенным эпатажем. И вот теперь его участие в проекте невольно бросает ну пусть не тень, но все же какой-то странный отблеск на сам проект. Надо, словом, быть разборчивее в связях…