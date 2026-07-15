Надо бы стать избирательнее

А вот точно так же мелькнувший в кадре Никита Кологривый — вызывает. Ну так много и без особого разбору снимался он в последнее время, что реакция — мгновенная, и не только у меня, поверьте, переспрашивала… Кто он здесь? Сказочный герой, Емеля, или сутенер, как было в «Жизни по вызову», или кто? Невозможно не задаваться этим вопросом.