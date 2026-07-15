Кардиолог развеял миф об отсутствии болезней сердца у алкоголиков

Специалист также предупредил, что при определенных обстоятельствах у злоупотребляющих алкоголем людей может развиться даже инфаркт миокарда. Он призвал отказаться от представления о «чистых» сосудах у алкоголиков и в завершение посоветовал беречь сердце, напомнив, что безопасной дозы спиртного не существует.