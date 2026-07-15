Кардиолог развеял миф об отсутствии болезней сердца у алкоголиков

Существует мнение, будто у алкоголиков не бывает сердечно-сосудистых заболеваний, заявил кардиолог Тамаз Гаглошвили. В своем Telegram-канале он опроверг этот распространенный миф.
По словам врача, у людей, злоупотребляющих алкоголем, сразу возникает риск развития нескольких опасных заболеваний — среди них мерцательная аритмия, сердечная недостаточность и гипертония.
Специалист также предупредил, что при определенных обстоятельствах у злоупотребляющих алкоголем людей может развиться даже инфаркт миокарда. Он призвал отказаться от представления о «чистых» сосудах у алкоголиков и в завершение посоветовал беречь сердце, напомнив, что безопасной дозы спиртного не существует.
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