Хинштейн: очереди на АЗС Курской области сократились

Очереди на автозаправочных станциях Курской области незначительно сократились после введения порядка «чет-нечет». Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Новые правила начали действовать 15 июля по решению регионального оперативного штаба. В нечетные дни заправляться могут автомобили, первая цифра номера которых — 1, 3, 5, 7 или 9. В четные дни топливо отпускают машинам с номерами, начинающимися на 0, 2, 4, 6 или 8.
Порядок распространяется на автомобили независимо от региона регистрации. Для транспорта экстренных и специальных служб выделили отдельные колонки, где ограничений нет.
По словам Хинштейна, сотрудники с ночи проверяют соблюдение новых правил на АЗС. Они сообщили, что очереди стали меньше, а автомобили проходят заправку спокойно. Около 90% машин имели номера, соответствующие нечетному дню.
Глава региона объяснил введение порядка требованиями безопасности. По его данным, за предыдущую неделю беспилотники ВСУ пять раз атаковали автозаправочные станции.
Хинштейн также сообщил, что крупнейшие сети АЗС по его просьбе увеличивают поставки топлива в Курскую область. Необходимость дополнительных объемов бензина он обозначил на заседании оперативного штаба под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
Власти региона также прорабатывают вопрос о выделении дежурных заправок для транзитного транспорта. Механизм работы системы «чет-нечет» планируют корректировать с учетом итогов первого дня.
Ранее сообщалось, что власти сняли ограничения на отпуск бензина в канистры на АЗС в отселенных муниципалитетах Курской области. Поставки топлива в эти районы решили увеличить с соблюдением дополнительных мер безопасности.