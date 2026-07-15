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Минобороны отметило, что призывников не отправляли в зону СВО и Донбасс

В Минобороны рассказали о завершении весеннего призыва в армию.

Источник: Комсомольская правда

Призывники весеннего призыва не были направлены в ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую область, в том числе — для участия в специальной военной операции. Об этом сообщили в Минобороны России.

«Большинство военнослужащих по призыву зачислены в учебные соединения и воинские части, где освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность», — сообщает Минобороны РФ.

Также отмечается, что в научные и научно-производственные подразделения направлено 784 человека, в спортивные роты — 239 призывников из сборных команд по олимпийским видам спорта.

В период весенней призывной кампании были задействованы 160 рейсов: 20 рейсов самолетов авиации ВС РФ, 140 рейсов гражданской авиации, а также еще 13 воинских эшелонов.

Ранее KP.RU передало сообщение от Минобороны России о том, что завершен весенний призыв. В рамках его на военную службу было отправлено 141 тысяча мужчин.