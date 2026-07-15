Новый взгляд на Толстого: почему Урсуляк решил переснять главный роман русской литературы

— Роман Толстого «Война и мир» — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. Так сложилось, что мне доверяют экранизировать такого рода вещи. Это, конечно, радость, но и ответственность огромная, — рассказал Сергей Урсуляк. — Классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это сюжет о любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, о предательстве, вражде, поиске Бога, поиске истины, желании счастья.