Новый взгляд на Толстого: почему Урсуляк решил переснять главный роман русской литературы

Мастер крупных полотен, режиссер Сергей Урсуляк приступил к экранизации великого романа-эпопеи Льва Толстого «Война и мир».
Экранизации стали устоявшимся трендом, и уж кого-кого, а Урсуляка ими не испугать. Напомним несколько знаковых его работ: это и экранизация «Долгого прощания» романа Юрия Трифонова, колоссальная «Жизнь и судьба» — первая экранизация одноименного романа Василия Гроссмана, и, конечно, «Тихий Дон» — экранизация романа Михаила Шолохова. Помимо этого, он снял потрясающий детектив «Ликвидация», драму «Праведник», а также экранизировал роман Агаты Кристи «Убийство Роджера Экройда».
Лауреат главных национальных кинопремий «Золотой орел» и «Ника», обладатель ТЭФИ, Премии гильдии кинокритиков и множества других наград, Урсуляк давно ассоциируется с масштабом и знаком качества. Его работы глубоки, наполнены смыслами, это всегда масштабно и истинно эпохально, но не раздуто. Однако к «Войне и миру» у нас особое отношение. Какое и почему — повод для отдельного разговора, главное — понять, что Урсуляку наверняка будет нелегко, ведь его экранизацию неизбежно будут сравнивать с работой Сергея Бондарчука.
— Роман Толстого «Война и мир» — одно из главных, краеугольных произведений русской литературы. Так сложилось, что мне доверяют экранизировать такого рода вещи. Это, конечно, радость, но и ответственность огромная, — рассказал Сергей Урсуляк. — Классика замечательна тем, что она актуальна в любое время. И каждый из нас найдет в ней то, что откликнется в его душе. Если очистить от наслоений толстовскую историю, то выяснится, что это сюжет о любви, история поисков себя, взаимоотношений между молодыми людьми, о предательстве, вражде, поиске Бога, поиске истины, желании счастья.
Мне кажется, что моя задача в огромной степени — сделать так, чтобы герои Толстого стали близки сегодняшним мальчикам и девочкам. Самое интересное: как же распределились роли? Никита Волков — князь Андрей Болконский, Мария Золотухина — Наташа Ростова, Никита Языков — Пьер Безухов, Варвара Бочкова — Элен Курагина, Алексей Серебряков — князь Николай Болконский, Михаил Пореченков — граф Илья Ростов, Анна Михалкова — графиня Наталья Ростова, Евгений Кошелев — Анатоль Курагин, Никита Ефремов — Федор Долохов, Федор Федотов — Николай Ростов, и многие другие артисты.
КСТАТИ.
Картина приурочена к 200-летию со дня рождения Льва Толстого, которое мы отметим в 2028 году. Это первая за 60 лет отечественная многосерийная экранизация романа.