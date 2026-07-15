Швеция внесет ежей в Красную книгу из-за сокращения численности

Помимо ежей, защиту получили и многие другие насекомые-опылители, в том числе осы и бабочки. Обновленный список теперь включает более 230 видов. По сравнению с предыдущей версией, где было около 300 пунктов, в новом документе стало больше насекомых, лишайников и грибов, но меньше растений, передает сайт шведской канцелярии.