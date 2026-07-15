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Швеция внесет ежей в Красную книгу из-за сокращения численности

Правительство Швеции обновило список видов животных и растений, находящихся под государственной охраной. Впервые в этот перечень включили обыкновенного ежа. По данным канцелярии кабмина, численность этих животных в стране заметно снизилась за последние десять лет.

Правительство Швеции обновило список видов животных и растений, находящихся под государственной охраной. Впервые в этот перечень включили обыкновенного ежа. По данным канцелярии кабмина, численность этих животных в стране заметно снизилась за последние десять лет.

Помимо ежей, защиту получили и многие другие насекомые-опылители, в том числе осы и бабочки. Обновленный список теперь включает более 230 видов. По сравнению с предыдущей версией, где было около 300 пунктов, в новом документе стало больше насекомых, лишайников и грибов, но меньше растений, передает сайт шведской канцелярии.

Диких планировали выборочно отстреливать в Казахстане из-за того, что местные фермеры стали массово жаловаться на уничтожение животными сельскохозяйственных угодий. Глава Министерства экологии республики Ерлан Нысанбаев уточнила, что такое решение было принято на основе научных выводов.

Полномасштабную борьбу с бобрами начали в конце сентября 2024 года в Польше на фоне серьезных наводнений в южной части страны. Польский премьер-министр Дональд Туск рассказал, что иногда политикам приходится делать тяжелый выбор между любовью к животным и безопасностью населения.

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