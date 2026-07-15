Британские метеорологи заявили, что климат XX века исчез

Специалисты Метеорологического управления Великобритании (Met Office) установили, что климатические сдвиги достигли такого уровня, при котором погодные условия, типичные для начала 1900-х годов, больше не повторятся. Эта информация опубликована в ежегодном отчете State of the UK Climate, на который ссылается The Guardian.
Как показывают наблюдения, самые значительные перемены затронули юго-восточную часть Англии. По сравнению с первыми десятилетиями прошлого века, самый жаркий день в году там теперь в среднем на 4,5 °C горячее. Также заметно возросло количество дней с аномально высокой температурой и ночей, которые остаются теплыми.
Например, в Лондоне за последние десять лет частота суток, когда столбик термометра превышает 30 , а также ночей с температурой выше 18 , увеличилась более чем в четыре раза относительно периода с 1961 по 1990 год.
Авторы доклада подчеркивают, что трансформация климата проявляется на всех временных отрезках — от годовых средних значений до данных за отдельные месяцы и дни. Они утверждают, что нынешние метеоусловия уже невозможно считать частью того климатического режима, который наблюдался в Соединенном Королевстве в 20-м столетии.
«Данные показывают, что климат 1900 года уже исчез», — заявляется в документе.
Глава Королевского метеорологического общества Лиз Бентли отметила, что эффекты изменения климата становятся все более ощутимыми для населения страны. По ее мнению, теперь речь идет не о гипотетических сценариях будущего, а о реальных сдвигах, с которыми люди сталкиваются каждый день. Она подчеркнула, что постоянное сжигание ископаемого топлива ускоряет рост температур и провоцирует более частые экстремальные погодные явления.
В последние месяцы Великобритания, как и множество других европейских государств, пережила затяжные эпизоды аномальной жары. В мае и июне в нескольких районах были зафиксированы рекордные для этих месяцев температуры. Подобная необратимость погодных изменений, по всей видимости, отражает глобальную тенденцию. Во многих странах научное сообщество уже говорит не просто о потеплении, а о том, что климатические стандарты 20-го века потеряли свою актуальность.