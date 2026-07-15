Британские метеорологи заявили, что климат XX века исчез

В последние месяцы Великобритания, как и множество других европейских государств, пережила затяжные эпизоды аномальной жары. В мае и июне в нескольких районах были зафиксированы рекордные для этих месяцев температуры. Подобная необратимость погодных изменений, по всей видимости, отражает глобальную тенденцию. Во многих странах научное сообщество уже говорит не просто о потеплении, а о том, что климатические стандарты 20-го века потеряли свою актуальность.