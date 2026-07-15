Минобороны: Призывников не отправляли в зону СВО и новые регионы России

В весенний период отправок призывников не направляли в зону проведения специальной военной операции (СВО), а также в пункты дислокации российских войск в новых регионах страны. Об этом в среду, 15 июля, сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.
— В пункты дислокации подразделений в новых регионах Российской Федерации — это Донецкая и Луганская народные республики, Херсонская и Запорожская области, или для участия там в выполнении задач специальной военной операции, военнослужащие по призыву не направлялись, — говорится в сообщении.
По данным Минобороны, в научные и научно-производственные подразделения отправили 784 человека, а в спортивные роты — 239 призывников из состава сборных команд страны по олимпийским видам спорта, передает сайт ведомства.
28 марта заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ Владимир Цимлянский сообщил, что задание президента России Владимира Путина на призыв в армию выполнено в полном объеме. Он уточнил, что для прохождения военной службы было призвано 135 тысяч человек.