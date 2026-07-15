Дачников предупредили о невидимом вредителе, пожирающем картофель

Главным врагом картофеля для большинства россиян остаётся колорадский жук, однако 28-точечная божья коровка может принести урон нисколько не уступающий своему знаменитому собрату. Об этом aif.ru рассказал энтомолог Дмитрий Куренщиков.
«Большинство дачников либо вообще её не замечает, либо по привычке принимает за полезного хищника, пожирающего тлю», — сказал он.
Специалист отметил, что есть еще один картофельный вредитель — проволочник. Личинка жука-щелкуна живёт в почве, прогрызает клубни и корнеплоды, а дачник замечает нанесённый вред уже во время уборки, когда исправить ничего нельзя.
360.ru сообщил о гусеницах — опасных вредителях, которые могут нанести серьезный вред растениям на огороде. Садоводам рекомендуют начать борьбу с гусеницами ручным способом.
В свою очередь телеканал «Царьград» предупредил, что огородников могут оштрафовать до 20 тысяч рублей за неправильную обработку дач от вредителей. Нарушение санитарных норм и использование неподходящих пестицидов может повлечь административную ответственность.