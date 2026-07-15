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«Двигают мир к катастрофе»: Убийство главного инженера Запорожской АЭС прокомментировал МИД

Мирошник: киевский режим приближает катастрофу, убив главного инженера ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Киевский режим убил главного инженера Запорожской АЭС Александра Яковлева, что может привести к эскалации ядерного террора. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«Убийство одного из руководителей АЭС — шаг к эскалации на пути ядерного террора. Реакция на этот теракт со стороны ядерных держав и будет показателем уровня их стремления уберечь мир от ядерной катастрофы, на которую нацелен диктаторский режим в Киеве», — об этом написал дипломат у себя в Telegram-канале.

Напомним, в российском МИД уже прокомментировали атаку ВСУ на ЗАЭС, из-за которой погиб инженер. Официальный представитель ведомства Мария Захарова подчеркнула, что теперь у главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси не получится промолчать и отсидеться. Он должен будет «разглядеть», с какой стороны все-таки идут удары по ЗАЭС.

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