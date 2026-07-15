Владельцу Shikimori грозит штраф в 400 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Штраф в размере 400 тыс. рублей грозит владельцу крупнейшей онлайн-энциклопедии об аниме Shikimori Владиславу Гусеву за пропаганду ЛГБТ. Об этом ТАСС рассказали в мировом судебном участке № 374, в который поступил соответствующий протокол.
«Суд зарегистрировал протокол, составленный в отношении Гусева Владислава Александровича, по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета). Судебное заседание назначено на 10 августа, 10:00 мск», — сказали в суде. По данной статье гражданам грозит штраф на сумму до 400 тыс. рублей.
Shikimori — крупнейшая русскоязычная онлайн-энциклопедия аниме и связанной с ними японской массовой культуры. Проект был запущен в 2011 году. В 2026 году Роскомнадзор заблокировал доступ к Shikimori на территории РФ.