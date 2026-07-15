Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Владельцу Shikimori грозит штраф в 400 тыс. рублей за пропаганду ЛГБТ

Роскомнадзор ранее заблокировал доступ к онлайн-энциклопедии об аниме на территории РФ.

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Штраф в размере 400 тыс. рублей грозит владельцу крупнейшей онлайн-энциклопедии об аниме Shikimori Владиславу Гусеву за пропаганду ЛГБТ. Об этом ТАСС рассказали в мировом судебном участке № 374, в который поступил соответствующий протокол.

«Суд зарегистрировал протокол, составленный в отношении Гусева Владислава Александровича, по ч. 4 ст. 6.21 КоАП РФ (Пропаганда нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних с использованием интернета). Судебное заседание назначено на 10 августа, 10:00 мск», — сказали в суде. По данной статье гражданам грозит штраф на сумму до 400 тыс. рублей.

Shikimori — крупнейшая русскоязычная онлайн-энциклопедия аниме и связанной с ними японской массовой культуры. Проект был запущен в 2011 году. В 2026 году Роскомнадзор заблокировал доступ к Shikimori на территории РФ.

Узнать больше по теме
Роскомнадзор: как работает служба по контролю связи, СМИ и интернета в России
Роскомнадзор — один из самых известных федеральных органов России. Именно это ведомство занимается блокировкой запрещенных сайтов, надзором за операторами связи и соблюдением законодательства в цифровой сфере. В этом материале подробно разберем, как устроена служба, какие функции выполняет и чем занимается в настоящее время.
Читать дальше