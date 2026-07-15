«МЛ-Витебск» завершил выступление в квалификации ЛЧ, уступив «Университате»

Ранее ТАСС сообщал, что в конце июня российский тренер Магомед Адиев расторг контракт с «МЛ-Витебск», по версии его стороны, в связи с «виновными действиями клуба». В клубе же сообщили, что специалист был уволен за прогул без уважительных причин.