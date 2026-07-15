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«МЛ-Витебск» завершил выступление в квалификации ЛЧ, уступив «Университате»

Белорусский клуб продолжит отбор в финальную часть европейских турниров во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

БУХАРЕСТ, 15 июля. /ТАСС/. Футболисты белорусского клуба «МЛ-Витебск» со счетом 0:1 проиграли румынской «Университате» (Крайова) в ответном матче первого раунда квалификации Лиги чемпионов. Встреча прошла в Румынии.

Первый матч завершился победой «Университати» со счетом 4:1. Белорусский клуб продолжит отбор в финальную часть европейских турниров во втором квалификационном раунде Лиги Европы.

Ранее ТАСС сообщал, что в конце июня российский тренер Магомед Адиев расторг контракт с «МЛ-Витебск», по версии его стороны, в связи с «виновными действиями клуба». В клубе же сообщили, что специалист был уволен за прогул без уважительных причин.

Белорусские клубы проводят матчи в международных турнирах на нейтральных полях.

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