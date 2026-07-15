Италия ужесточает визовые правила: россияне будут сдавать биометрию повторно

Визовый оператор Италии Almaviva с 20 июля начнет требовать повторную сдачу биометрических данных при каждом обращении за визой от самостоятельных заявителей в регионах России. Об этом 15 июля сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники.
По информации ассоциации, участники туристического рынка связывают нововведение с попыткой пресечь подачу документов не по месту фактического проживания. Речь идет о случаях, когда заявители используют измененную регистрацию, чтобы оформить визу в более удобном для себя городе.
Как отмечает АТОР, аналогичная практика уже применяется при оформлении виз Испании. По словам представителей отрасли, аналогичные требования действуют и при подаче документов на греческую визу.
Новые правила распространяются только на тех, кто самостоятельно записывается на подачу документов. При этом на момент публикации официальной информации об изменениях на сайте Almaviva не размещено, а туроператоры не получали соответствующих уведомлений от консульства Италии или визового оператора.
На фоне высокого спроса сроки рассмотрения заявлений в региональных визовых центрах превышают 60 дней. В связи с этим оператор рекомендует подавать документы не менее чем за три месяца до предполагаемой поездки.
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