АТОР: визовый центр Almaviva вводит обязательную биометрию для заявителей РФ

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Визовый центр Италии в России Almaviva с 20 июля вводит обязательную сдачу биометрических данных при каждом обращении для заявителей из регионов. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на источники.
«Визовый центр Италии Almaviva с 20 июля вводит обязательную биометрию при каждом обращении для заявителей из регионов», — отмечается в сообщении ассоциации в Telegram-канале.
По данным участников туристического рынка, мера связана с борьбой против подачи документов не по месту фактического проживания — когда заявители используют измененную регистрацию, чтобы обратиться в более удобный для них визовый центр.
В АТОР напомнили, что Италия стала не первой страной Шенгенской зоны, которая ввела повторную биометрию при каждой подаче. Ранее аналогичные требования появились также при оформлении виз в Испанию и, по словам представителей турбизнеса, в Грецию.
Нововведение, по информации туроператоров, касается только самостоятельных заявителей, которые записываются и подают документы напрямую через Almaviva. При этом официального подтверждения этой информации на сайте визового оператора пока нет, отметили в АТОР.
«Almaviva принимает документы в восьми городах: Москва, Самара, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск», — уточнили там. Сроки рассмотрения заявлений на итальянские визы в регионах сейчас превышают 60 дней с даты подачи из-за высокого числа обращений. В связи с этим визовый оператор рекомендует подавать документы минимум за три месяца до планируемой поездки.