АТОР: визовый центр Almaviva вводит обязательную биометрию для заявителей РФ

«Almaviva принимает документы в восьми городах: Москва, Самара, Екатеринбург, Казань, Краснодар, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Новосибирск», — уточнили там. Сроки рассмотрения заявлений на итальянские визы в регионах сейчас превышают 60 дней с даты подачи из-за высокого числа обращений. В связи с этим визовый оператор рекомендует подавать документы минимум за три месяца до планируемой поездки.