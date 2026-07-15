Илон Маск: Марин Ле Пен — последняя надежда Франции

Американский предприниматель Илон Маск назвал лидера французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен последней надеждой республики.
— Она — последняя надежда Франции, — написал Маск в X.
Апелляционный суд Парижа сократил Марин Ле Пен срок запрета на участие в выборах. Однако обвинительный приговор по делу о нецелевом расходовании средств Европейского парламента, по которому Ле Пен в 2024 году назначили три года лишения свободы, два из которых условно с обязательством носить электронный браслет, оставили в силе.
Таким образом, политик может участвовать в выборах, но во время кампании должна будет носить электронный браслет. Сама Марин Ле Пен заявила, что не будет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом, который обязана носить по решению апелляционного суда. Для этого она подаст кассационную жалобу, которая приостановит действие решения суда.
Ле Пен и ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов ЕП, они использовали на оплату труда сотрудников «Национального объединения». Ущерб от действий обвиняемых суд в 2024 году оценил в 2,9 миллиона евро.