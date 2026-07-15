Илон Маск: Марин Ле Пен — последняя надежда Франции

Таким образом, политик может участвовать в выборах, но во время кампании должна будет носить электронный браслет. Сама Марин Ле Пен заявила, что не будет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом, который обязана носить по решению апелляционного суда. Для этого она подаст кассационную жалобу, которая приостановит действие решения суда.