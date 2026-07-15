Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Илон Маск: Марин Ле Пен — последняя надежда Франции

Американский предприниматель Илон Маск назвал лидера французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен последней надеждой республики.

Американский предприниматель Илон Маск назвал лидера французской парламентской фракции партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен последней надеждой республики.

— Она — последняя надежда Франции, — написал Маск в X.

Апелляционный суд Парижа сократил Марин Ле Пен срок запрета на участие в выборах. Однако обвинительный приговор по делу о нецелевом расходовании средств Европейского парламента, по которому Ле Пен в 2024 году назначили три года лишения свободы, два из которых условно с обязательством носить электронный браслет, оставили в силе.

Таким образом, политик может участвовать в выборах, но во время кампании должна будет носить электронный браслет. Сама Марин Ле Пен заявила, что не будет вести предвыборную кампанию с электронным браслетом, который обязана носить по решению апелляционного суда. Для этого она подаст кассационную жалобу, которая приостановит действие решения суда.

Ле Пен и ее соратников обвиняли в том, что деньги, выделенные на оплату работы помощников депутатов ЕП, они использовали на оплату труда сотрудников «Национального объединения». Ущерб от действий обвиняемых суд в 2024 году оценил в 2,9 миллиона евро.

Узнать больше по теме
Илон Маск: биография предпринимателя и первого триллионера в истории
От переселения людей на Марс до устройств, которыми можно управлять силой мысли: проекты Илона Маска доказывают, что будущее уже наступило. Собрали главное из биографии известного изобретателя и одного из богатейших людей мира.
Читать дальше