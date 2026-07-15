Визовый центр Италии ужесточает правила для жителей российских регионов

Из-за высокого числа обращений срок рассмотрения документов на итальянскую визу в регионах превышает 60 дней с даты подачи, говорится на сайте Almaviva. В этой связи визовый оператор настоятельно рекомендует подавать заявки с значительным запасом времени — как минимум за три месяца до планируемой даты поездки.