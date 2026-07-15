Блогер Лерчек прошла все курсы химиотерапии: Это еще не конец лечения

Блогер Валерия Чекалина (Лерчек) прошла девятый курс химиотерапии. Он является заключительным в лечении онкологии, однако лечение продолжится. Об этом сообщил ее возлюбленный Луис Сквиччиарини.
«Сегодня у Леры прошла девятая, последняя химия», — резюмировал возлюбленный блогера в своем канале в «Максе».
Также отец ее четвертого ребенка подчеркнул, что Чекалиной предстоит продолжить таргетную терапию каждые две недели. Сроки лечения пока не определены, но его будут продолжать, пока не будет результата. Он сообщил, что состояние Лерчек стабильное, она продолжает лечение.
Ранее KP.RU подробно рассказал о болезни блогера. Также аналитики издания выяснили у онколога, есть ли шанс у Лерчек выйти в ремиссию.