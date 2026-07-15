Блогер Лерчек прошла все курсы химиотерапии: Это еще не конец лечения

Также отец ее четвертого ребенка подчеркнул, что Чекалиной предстоит продолжить таргетную терапию каждые две недели. Сроки лечения пока не определены, но его будут продолжать, пока не будет результата. Он сообщил, что состояние Лерчек стабильное, она продолжает лечение.