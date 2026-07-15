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США начали вторую за день серию ударов по Ирану

США атаковали военные средства Ирана, создающие угрозы для передвижения судов в Ормузском проливе.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы США второй раз за день нанесли серию ударов по территории Ирана. Об этом говорится в заявлении Центральное командование ВС Соединенных Штатов (CENTCOM).

«ВС США приступили ко второй волне ударов против Ирана», — говорится в сообщении командования, опубликованном в соцсети X.

Американские войска начали атаковать территорию Ирана в 15:00 по времени восточного побережья (22:00 по московскому времени). Целями США стали военные средства исламского государства, которыми Тегеран «создает угрозы» для судов, свободно пересекающих Ормузский пролив.

Ранее KP.RU сообщал, что первые удары по иранской территории США нанесли в 6:00 по восточному времени. Также Вашингтон сообщал о планах возобновить морскую блокаду не только акватории, но и всех иранских портов.

Иранские военные также наносят удары по базам США на Ближнем Востоке. С начала нарушения режима прекращения огня было совершено уже шесть атак.

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