США начали вторую за день серию ударов по Ирану

«ВС США приступили ко второй волне ударов против Ирана», — говорится в сообщении командования, опубликованном в соцсети X.
Американские войска начали атаковать территорию Ирана в 15:00 по времени восточного побережья (22:00 по московскому времени). Целями США стали военные средства исламского государства, которыми Тегеран «создает угрозы» для судов, свободно пересекающих Ормузский пролив.
Ранее KP.RU сообщал, что первые удары по иранской территории США нанесли в 6:00 по восточному времени. Также Вашингтон сообщал о планах возобновить морскую блокаду не только акватории, но и всех иранских портов.
Иранские военные также наносят удары по базам США на Ближнем Востоке. С начала нарушения режима прекращения огня было совершено уже шесть атак.