Центральное командование США заявило о начале новой волны ударов по Ирану

Атаки начались в 15:00 по восточному времени (22:00 по московскому времени — прим. «ВМ»).
— Удары нацелены на иранские военные возможности, используемые для угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив, международный водный путь, жизненно важный для мировой торговли. Вооруженные силы США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего, — написали на странице Центрального командования Штатов в соцсети X.
14 июля американские войска завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах страны — Бушире, Чахбахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бендере-Аббасе.
В тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на два танкера, которые «поддались на провокацию США», отключили системы навигации и проигнорировали «многочисленные предупреждения» центра безопасности Ормузского пролива.
13 июля президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайшие дни США нанесут серию мощных ударов по Ирану.