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Центральное командование США заявило о начале новой волны ударов по Ирану

Центральное командование США (CENTCOM) в среду, 15 июля, объявило о начале второй волны ударов, направленных против Ирана.

Центральное командование США (CENTCOM) в среду, 15 июля, объявило о начале второй волны ударов, направленных против Ирана.

Атаки начались в 15:00 по восточному времени (22:00 по московскому времени — прим. «ВМ»).

— Удары нацелены на иранские военные возможности, используемые для угрозы судам, свободно проходящим через Ормузский пролив, международный водный путь, жизненно важный для мировой торговли. Вооруженные силы США привлекают Иран к ответственности по указанию главнокомандующего, — написали на странице Центрального командования Штатов в соцсети X.

14 июля американские войска завершили удары по Ирану, поразив военные объекты в шести городах страны — Бушире, Чахбахаре, Джаске, Конараке, Абу-Мусе и Бендере-Аббасе.

В тот же день Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил об атаке на два танкера, которые «поддались на провокацию США», отключили системы навигации и проигнорировали «многочисленные предупреждения» центра безопасности Ормузского пролива.

13 июля президент США Дональд Трамп заявлял, что в ближайшие дни США нанесут серию мощных ударов по Ирану.

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