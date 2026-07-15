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Калининградские мастера создали гигантский кубок из янтаря к юбилею региона

Калининградский янтарный комбинат представил уникальное изделие к 80-летию Калининградской области — «Кубок Победителей». Это самый большой кубок, созданный за всю историю российского янтарного производства.

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Калининградский янтарный комбинат представил уникальное изделие к 80-летию Калининградской области — «Кубок Победителей». Это самый большой кубок, созданный за всю историю российского янтарного производства.

Янтарный шедевр впечатляет своими размерами: его высота — 124 сантиметра, а вес — почти 33 килограмма. Для сравнения, предыдущий рекордсмен комбината — ваза «Изобилие», изготовленная в 1954 году, была высотой 105 сантиметров и весила 10 килограммов.

При создании кубка мастера использовали редкий пейзажный янтарь — один из самых ценных видов балтийского камня. Такой янтарь встречается примерно в 2% случаев и отличается необычными природными узорами и сочетанием разных оттенков.

Над изделием четыре месяца работали десять специалистов. Чаша кубка выполнена в технике янтарной мозаики из двух тысяч фрагментов, каждый из которых вручную подгоняли к соседним деталям. Украшением стали резные янтарные композиции и две рукописные иконы, одна из которых посвящена Георгию Победоносцу.