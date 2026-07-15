Калининградские мастера создали гигантский кубок из янтаря к юбилею региона

Над изделием четыре месяца работали десять специалистов. Чаша кубка выполнена в технике янтарной мозаики из двух тысяч фрагментов, каждый из которых вручную подгоняли к соседним деталям. Украшением стали резные янтарные композиции и две рукописные иконы, одна из которых посвящена Георгию Победоносцу.