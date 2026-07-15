Четверо индийцев похитили и изнасиловали девочку, а затем продали ее в рабство

Суд в Индии вынес приговор мужчинам, которые похитили и изнасиловали ребенка. Расследование началось после заявления матери пропавшей девочки, которая предположила, что к исчезновению дочери причастен один из местных жителей. Об истории рассказали в The Times of India.
Следствие подтвердило, что этот мужчина и его сообщник вывезли ребенка в лес, где изнасиловали его. Позже их смогли задержать. Саму девочку удалось отыскать лишь спустя три месяца. Оказалось, что после надругательства другие мужчины предложили ей работу, под этим предлогом похитили и увезли в другой населенный пункт.
По итогам судебного разбирательства двое основных фигурантов получили по 20 лет лишения свободы. Дополнительно суд назначил им денежный штраф, неуплата которого грозит продлением срока заключения на один год. Остальные участники группы, признанные виновными в похищении и торговле людьми, приговорены к трем годам тюрьмы с аналогичным условием о выплате штрафа, передает The Times of India.
Пропавшую в Индии 13-летнюю девочку ранее нашли изнасилованной на стройке. Инцидент произошел в Лакхнау. Девочка шла на работу в дом престарелых, когда пошел дождь. Она решила спрятаться на строительной площадке, где ее заметили работники.