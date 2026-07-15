Четверо индийцев похитили и изнасиловали девочку, а затем продали ее в рабство

Следствие подтвердило, что этот мужчина и его сообщник вывезли ребенка в лес, где изнасиловали его. Позже их смогли задержать. Саму девочку удалось отыскать лишь спустя три месяца. Оказалось, что после надругательства другие мужчины предложили ей работу, под этим предлогом похитили и увезли в другой населенный пункт.