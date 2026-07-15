Пентагон запускает проверки тестостерона для военных

Министерство обороны США введет ежегодную проверку уровня тестостерона для военнослужащих, достигших 30-летнего возраста. О запуске новой программы сообщил глава Пентагона Пит Хегсет.
По его словам, обследования направлены на поддержание высокой боевой готовности личного состава. После получения результатов военнослужащим при необходимости могут предложить пройти лечение, однако решение о согласии или отказе останется за ними.
Хегсет уточнил, что для военных младше 30 лет участие в программе будет добровольным.
Глава американского военного ведомства подчеркнул, что речь идет не об искусственном повышении физических возможностей, а о восстановлении и поддержании естественных показателей организма, которые, по его словам, важны для сохранения здоровья и выполнения боевых задач.
Министр добавил, что новая инициатива стала частью политики Пентагона по обеспечению военнослужащих современной медицинской помощью. По его словам, программа призвана способствовать поддержанию физической и психологической готовности личного состава к выполнению задач в условиях современных вооруженных конфликтов.
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