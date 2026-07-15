Ученые выяснили, почему люди стали спать на 56 часов меньше в год

Изменение климата ежегодно лишает людей по всему миру примерно 56 часов сна из-за повышения ночных температур. К такому заключению пришли эксперты из американской организации Climate Central, изучив, как теплые ночи влияли на сон с 2020 по 2025 год. Результаты были опубликованы в издании Bloomberg.
Специалисты установили, что свыше шести часов из этого объема — что эквивалентно почти одной ночи без сна в год — напрямую вызваны глобальным потеплением, спровоцированным человеческой деятельностью. Это первый случай, когда утраченное время сна было точно измерено с учетом данных о ночных температурах и их воздействии на организм.
Ученые рассмотрели ситуацию в 1338 городах мира. Выяснилось, что в 1335 из них нехватка сна из-за климатических изменений как минимум удвоилась по сравнению с началом 1970-х годов. В 840 городах этот показатель вырос более чем втрое.
Самое сильное воздействие высоких ночных температур испытывают жители Ближнего Востока. В Саудовской Аравии, Омане и Объединенных Арабских Эмиратах люди ежегодно теряют от 55 до 87 часов сна, причем 12−16 из них приходится именно на изменение климата.
В Индии и государствах Юго-Восточной Азии ежегодные потери составляют 78−91 час, из которых 8−9 часов вызваны глобальным потеплением. В странах Западной Африки этот показатель превышает 65 часов в год, около 10−11 из них также связаны с климатическими изменениями.
В Соединенных Штатах жители из-за жарких ночей недосыпают в среднем около 36 часов в год. Примерно четыре часа из этого времени исследователи относят на счет изменения климата. Данный эффект особенно заметен в Аризоне, Калифорнии, Флориде и Неваде.
Авторы работы отмечают, что рост ночных температур опасен тем, что организм хуже восстанавливается во сне. Если дневную жару человек способен частично смягчить с помощью кондиционеров или изменения распорядка дня, то теплые ночи серьезно ухудшают качество отдыха и могут негативно отразиться на здоровье.