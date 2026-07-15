Ученые выяснили, почему люди стали спать на 56 часов меньше в год

Специалисты установили, что свыше шести часов из этого объема — что эквивалентно почти одной ночи без сна в год — напрямую вызваны глобальным потеплением, спровоцированным человеческой деятельностью. Это первый случай, когда утраченное время сна было точно измерено с учетом данных о ночных температурах и их воздействии на организм.