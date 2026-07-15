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Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в полуфинале ЧМ

Аргентинец вышел в стартовом составе на игру против команды Англии в возрасте 39 лет и 21 дня.

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил возрастной рекорд для полуфинальных матчей на чемпионатах мира по футболу среди полевых игроков.

Аргентинец вышел в стартовом составе на игру мирового первенства — 2026 против команды Англии в возрасте 39 лет и 21 дня и стал самым возрастным полевым игроком на этой стадии в истории турнира. Прежний рекорд принадлежал немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену, которые принимали участие в полуфинале турнира-1958 между сборными ФРГ и Швеции в возрасте 37 лет и 236 дней.

Рекордсменом является бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон. В мировом первенстве 1990 года он участвовал в 40-летнем возрасте.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир завершится 19 июля.

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