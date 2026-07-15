Месси стал самым возрастным полевым футболистом, сыгравшим в полуфинале ЧМ

ВАШИНГТОН, 15 июля. /ТАСС/. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси установил возрастной рекорд для полуфинальных матчей на чемпионатах мира по футболу среди полевых игроков.
Аргентинец вышел в стартовом составе на игру мирового первенства — 2026 против команды Англии в возрасте 39 лет и 21 дня и стал самым возрастным полевым игроком на этой стадии в истории турнира. Прежний рекорд принадлежал немцу Фрицу Вальтеру и шведу Гуннару Грену, которые принимали участие в полуфинале турнира-1958 между сборными ФРГ и Швеции в возрасте 37 лет и 236 дней.
Рекордсменом является бывший вратарь сборной Англии Питер Шилтон. В мировом первенстве 1990 года он участвовал в 40-летнем возрасте.