США готовятся к новому конфликту? В Пентагоне обсудили высадку десанта на Кубу

По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия способна выполнить эту задачу, так как она единственная подготовлена для подобных миссий. Эти свидетельства доказывают, что США могут готовиться к новому конфликту. Более того, президент США Дональд Трамп мог уже принять какое-либо решение касательно операции на Кубе, но оно еще не разглашается, уверены в издании.
Любая операция против Кубы создаст проблемы для Пентагона, сообщили источники канала. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США предпочитают дипломатический переход к новому правительству технократов, готовых к реформам. Но процесс переговоров США и Кубы был заморожен.