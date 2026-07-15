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США готовятся к новому конфликту? В Пентагоне обсудили высадку десанта на Кубу

Пентагон обсудил высадку солдат на Кубе.

Источник: Комсомольская правда

Военные планировщики Пентагона рассматривают сценарии действий против Кубы, включая воздушно-десантную операцию с участием тысяч американских солдат. Об этом сообщает CBS со ссылкой на источники.

По данным телеканала, 101-я воздушно-десантная дивизия способна выполнить эту задачу, так как она единственная подготовлена для подобных миссий. Эти свидетельства доказывают, что США могут готовиться к новому конфликту. Более того, президент США Дональд Трамп мог уже принять какое-либо решение касательно операции на Кубе, но оно еще не разглашается, уверены в издании.

Любая операция против Кубы создаст проблемы для Пентагона, сообщили источники канала. Госсекретарь Марко Рубио заявлял, что США предпочитают дипломатический переход к новому правительству технократов, готовых к реформам. Но процесс переговоров США и Кубы был заморожен.

Ранее KP.RU сообщил позицию России по этому вопросу. Отмечалось, что Госдума РФ призвала ООН вмешаться в ситуацию с давлением США на Кубу. Там заявили, что бесконечный ввод экономических и энергетических санкций в отношении Гаваны — это прямое посягательство на суверенитет страны.

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